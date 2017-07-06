Soma'daki Yerüstü Madeninde İş Kazası: 1 Ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde yerüstü maden sahası bölgesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre kaza, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Deniş Yerüstü Maden sahasında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Enver Erdenk (50), idaresindeki çekiciye iş makinesi yüklenmesi esnasında freninin boşalması sonucu çekicinin altında kaldı. Talihsiz sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi.



Türkiye Kömür İşletmeleri işçisi olduğu öğrenilen Erdenk'in çalışma arkadaşları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA