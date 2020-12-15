Soma'da maden havzasındaki ağaçlandırma çalışmaları

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessese Müdürlüğü, Soma maden havzasında 1990'lı yılların sonlarından itibaren yaklaşık 2,5 milyon fidan dikti.

ELİ Müessese Müdürü İsmail Ceran, yaptığı yazılı açıklamada işletmelerinin doğayla birlikte madencilik yapma konusunda sektöre öncülük ettiğini belirtti.

ELİ'nin bozulan doğal yapının korunması, topografyanın düzenlenmesi ve çevrenin eski haline getirilmesi bilinciyle çaba sarf ettiğini kaydeden Ceran, "Bu kapsamda, ELİ Müdürlüğü olarak 90'lı yılların sonlarından itibaren binlerce hektarlık alanda milyonlarca ağaç dikimi ile orman ve arazi düzenlemesi yapılmaktadır. Bu alanlar çevrenin korunmasına ve doğal yaşamın devamına katkıda bulunmaktadır. Bugüne kadar 1589 hektarlık alana değişik türde 2 milyon 431 bin 329 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ceran eski maden sahalarına dikilen ağaçların arasında yer alan zeytinlerden elde edilen yıllık ortalama 7 ton yağın da TKİ işletmelerinde ve tesislerinde kullanıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer