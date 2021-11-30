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Soma'da fırtına çatıyı uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Soma'da fırtına çatıyı uçurdu Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu.

SOMA, MANİSA (İHA) - Soma'da fırtına çatıyı uçurdu

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan fırtına bir binanın çatısını uçurdu. 13 Eylül Mahallesinde bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle uçarken sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önlemiş oldu.

Soma'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, sabah saat 08.15 sıralarında 13 Eylül Mahallesi Sümer Sokak ile Hicret Sokak'ın birleştiği köşedeki binada çatı uçtu. Uçan dev çatının bir kısmı Hicret sokağa diğer kısmı zeytinlik alana uçtu. Çatının uçtuğu esnada sokakta kimsenin olmaması ve öğrencilerin daha önce okula girmesi nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Gerekli tedbirlerin ardından uçan çatının alt tarafı kontrol edilirken uçan parçalar da toplandı.

Soma'da fırtına çatıyı uçurdu

Soma'da fırtına çatıyı uçurdu

Soma'da fırtına çatıyı uçurdu

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İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar - Son Dakika Haberleri

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