Sol Yanım dizisi 'Haydar' kimdir? Haydar Köyel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Haydar karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Haydar kimdir, gerçek adı nedir? Haydar Köyel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Haydar karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Haydar (Haydar Köyel) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...