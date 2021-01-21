Sol Yanım dizisi 'Haydar' kimdir? Haydar Köyel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde Haydar karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Haydar kimdir, gerçek adı nedir? Haydar Köyel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Haydar karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Haydar (Haydar Köyel) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Haydar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Haydar (Haydar Köyel) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM HAYDAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde Haydar karakterini "Haydar Köyel" canlandırmaktadır.
HAYDAR KÖYEL KİMDİR?
Oyuncu ve çevirmen Haydar Köyel 1 Ocak 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kabataş Erkek Lise ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümü'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Mezuniyetin ardından tiyatro oyunlarında sahne almaya başlamıştır.
2017 senesinde ise İsimsizler dizisinde Saver karakterini, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sevdanın Bahçesi adlı dizide Nuri karakterini canlandırdı. 2019'de ekranlara gelen Kuzgun dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. 2020 yılından itibaren Sol Yanım ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde oynadı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Sol Yanım (Haydar, TV Dizisi 2020)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Cevat Kepeli, Dizi Film 2020)
Halka (Ruhi, Dizi Film 2019)
Bozkır (Sebahattin, Dizi Film 2018-2019)
Kuzgun (Ayhan, Dizi Film 2017)
İsimsizler (Dizi Film 2017)
Sevda'nın Bahçesi (Nuri, Dizi Film 2017)
Payitaht Abdülhamid(Dizi Film 2017)
Buğday (Faruk, Sinema Film 2017)