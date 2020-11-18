Sol Yanım dizisi hangi gün? Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir?

Genç ve enerjik kadrosuyla merakla beklenen ve yayınlanan tanıtımı ile merakları artıran Sol Yanım dizisi ne zamana başlayacak? Sol Yanım dizisi Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu ne? Sol Yanım hangi kanalda?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zenginliğin ve fakirliğin üzerine yazılmış senaryoda, yalan , ihanet ve aşk yer alacak. 'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak

SOL YANIM DİZİSİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin yeni ve iddialı dizisi Sol Yanım dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.