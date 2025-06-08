Sokurdanmak ne demek (Ki Milyoner Olmak İster)?

Sokurdanmak ne demek (Ki Milyoner Olmak İster)?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Sokurdanmak" halk arasında hangi anlamda kullanılan bir ifadedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Sokurdanmak" halk arasında hangi anlamda kullanılan bir ifadedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Sokurdanmak" halk arasında hangi anlamda kullanılan bir ifadedir?

"SOKURDANMAK" HALK ARASINDA HANGİ ANLAMDA KULLANILAN BİR İFADEDİR?

A: Yaklaşmak, sokulmak

B: Batırmak, tıkıştırmak

C: Çekmek, soğurmak

D: Söylenmek, homurdanmak

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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