Sokurdanmak ne demek (Ki Milyoner Olmak İster)?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Sokurdanmak" halk arasında hangi anlamda kullanılan bir ifadedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Sokurdanmak" halk arasında hangi anlamda kullanılan bir ifadedir?

"SOKURDANMAK" HALK ARASINDA HANGİ ANLAMDA KULLANILAN BİR İFADEDİR?

A: Yaklaşmak, sokulmak

B: Batırmak, tıkıştırmak

C: Çekmek, soğurmak

D: Söylenmek, homurdanmak

Cevap: D