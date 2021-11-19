Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı

AYDIN (İHA) - 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, bu yıl pamuk ekim alanları 70 bin dönüm azalan Söke Ovası'nda 25 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın'da bu yıl beyaz altın 'Altın yılını' yaşarken, 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin rekor pamuk alımlarıyla da üreticilerin yüzü güldü. Bu yıl içinde Söke-Bağarası yolunda modern donatı ve son teknik imkanlara sahip idari binaya taşınmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nde pamuk alım sezonunda da yüzler güldü. Başkan Özer ve yönetim kurulunun uyguladığı istikrarlı fiyat politikası ortak ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, ekim alanı 70 bin dönüm daralan ovadan 25 milyon kilogram pamuk alımında bulunulması, kooperatife duyulan güveni de adeta tescilledi.

"Ortaklarımız dimdik yanımızda"

Kuraklık ve pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntılara rağmen üretimden vazgeçmeyen ortak ve üreticilerden 25 milyon kilogram pamuk alımında bulundukları için sevinçli olduklarını kaydeden Kooperatif Başkanı İsmail Özer, "Bu sene Söke Ovası'nda geçen yıla göre pamuk ekim alanı 70 bin dönüm azaldı. Buna rağmen 25 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdik. Türlü çevrelerin kooperatifimize karşı başlattıkları karalama kampanyaları, engelleme ve yıldırma çabalarına karşı ortak ve üreticilerimiz de sağ olsunlar dimdik yanımızda durdular. Kooperatifimize pamuğunu teslim eden her üreticimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimizin üstüne çıktık"

Bu sezon kuraklıktan kaynaklı iki sulama yapılmasına rağmen rekoltenin gayet iyi olduğunu söyleyen Başkan Özer, "Hem ortak ve üreticilerimizin, hem de kooperatif olarak bizim fiyatlardan memnun olduğumuz bir sezonu geride bıraktık. Geçtiğimiz sezon aldığımız pamuğa yakın bir alımda bulunmamız nedeniyle de sevinçliyiz. Halihazırda ortak ve üreticilerden aldığımız 25 milyon kilogram pamukla hedeflediğimiz rakamın üstüne çıktık. Bu yıl buğday alımının yanında ayçiçek alımı da yaptık ama ana ürünümüz olan pamuk alımıyla da ortak ve üreticilerimizi memnun oldukları fiyat aralığında destekledik" dedi. - AYDIN

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