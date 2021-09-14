SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ - Haberler
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SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'nın Söke ilçesine özgü tatlı maya ekmeği ile şevketi bostan yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret verilerek tescillendi.

AYDIN'nın Söke ilçesine özgü tatlı maya ekmeği ile şevketi bostan yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret verilerek tescillendi.

Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay'ın Söke'ye özgü olarak üretilen tatlı maya ekmeği ve kış yemeği olarak bilinen şevketi bostan için geçen ekim ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi için yaptığı başvuru sonuçlandı. 9 Ağustos 2021 tarihinde tescillenen iki ürünün de 'coğrafi işaret' alarak belgelenmesi ilçede sevinçle karşılandı.

Söke'de birkaç fırında tatlı maya ekmeği 350 gram ve 1 kilo 200 gram olarak üretiliyor. Küçük ekmek 5 liradan büyük ekmek ise 20 liradan alıcı bulurken, adeta fırıncılar gün içinde ürettikleri ekmeği tüketerek talebe yetişemiyor. Söke dışında başta turizm bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin tüm illerine sipariş üzerine kargoyla gönderiliyor. Nohuttan yapılan maya ile su un ve çok az karbonat katılarak yapılan tatlı maya ekmeği nem ve rutubet görmediği şekilde saklanırsa 6 ay bayatlamama özelliğine sahip olduğu belirtildi.

'HEDEFİMİZİ SÖKE'NİN TANITIMI'

Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, "Bugün çok sevinçliyiz. Söke'nin tatlı maya ekmeği ve geleneksel ürünlerimizden yapılan şevketi bostan yemeğimizin tescilini aldık. Amacımız Söke'nin Türkiye çapında bilinirliğini artırmak, herkes tarafından sadece pamuğuyla değil kültürüyle, Priene Antik Kenti'yle doğal güzellikleriyle kültürel zenginlikleriyle bilinir olması için tanıtmak olacak. Bundan sonra da bu tanıtım konusundaki çabalarımız sürecek. Amacımız Söke'yi layık olduğu yerlere taşımaktır" dedi.

'BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUM'

Tatlı maya ekmeği üretimi yapan fırın işleten Hakan Kunduz, "Fırıncılık, 57 yıllık baba mesleğimiz. 8 yaşından babamın yanında bu mesleğe başlayıp, onun yanında yetiştim. 1978 yılında babamı kaybettikten sonra tek başıma üretimi sürdürdüm. Ürettiğimiz tatlı maya ekmeğini Söke'nin haricinde Türkiye'nin her iline yolluyoruz. Özellikle kahvaltıda daha çok yenir ve tuzsuzdur. Peksimet haline de getiriyoruz ve isteyenlere gönderiyoruz. Çok uzun ömürlüdür nem ve rutubet görmediği sürece 6 ay dayanıklılık süreci var. İçerisinde nohut, çok az karbonat, su ve un hepsi bu kadar. Tescillenmesi bizi çok mutlu etti. Tescil için uzun zamandır uğraşılıyordu. Ege Bölgesi'ne has bir üründür. Damak tadını alan bu ekmekten vazgeçemez" diye konuştu.

'50 YILDIR BU EKMEĞİ TÜKETİYORUZ'

Müşterilerden 61 yaşındaki Halil İşbilen ise, "Kuşadası, Davutlar Mahallesi'nde yaşıyorum. 50 yıldır Söke'ye gelip, giderim. Tatlı maya ekmeğini sürekli tüketiyorum. Söke'de özel yapılan bir üründür. Severek tüketiyoruz. Ekmeyin çabuk bayatlamaması en çok tercih ettiğimiz yanıdır. Bayatlasa bile farklı şekilde tüketme olanağının çok olması ve peksimete dönüştürülüp ziyan olmadığından dolayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ

SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ

SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ

SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ
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Haber: SÖKE'NİN TATLI MAYA EKMEĞİ VE ŞEVKETİ BOSTAN YEMEĞİ TESCİLLENDİ - Haberler
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