Söke'de ilk pamuk Gölbent ve Tuzburgaz'ından
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Söke'de ilk pamuk Gölbent ve Tuzburgaz'ından

Türkiye'nin pamuk ambarı Söke Ovası'nda ilk pamuk hasadı heyecanı yaşanıyor.

Söke'de ilk pamuk Gölbent ve Tuzburgaz'ından
13.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:45

Türkiye'nin pamuk ambarı Söke Ovası'nda ilk pamuk hasadı heyecanı yaşanıyor. Söke Ovası'nda gelenek bozulmazken, ilk pamuk Gölbent ve Tuzburgazı bölgesinden geldi. Toplanan ilk pamuklar çırçır işletmelerine sembolik 100'er kilo fiyatıyla alındı.

Söke'de ilk pamuk hasadı Tuzburgazı bölgesinden üretici Erol Körpe, Gölbent bölgesinden Mutlu Ak tarafından yapıldı. Tuzburgazı bölgesinden üretici Erol Körpe pamuğunu Akpam Çırçır İşletmesi'ne teslim etti. Gölbentli üretici Mutlu Ak ise ürettiği pamuğu Vimtaş Çırçır İşletmesi'ne teslim etti. Pamukların teslimi sırasında Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri başta olmak üzere Ziraat Odası yöneticileri de bulundu. İki üreticiye çırçır işletmelerince Kilogramda 100'er Lira sembolik fiyat verildi.

Tanyeri; "5 liranın altında fiyat sıkıntı oluşturur"

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; "Bu yıl pamukta görülen kırmızı örümcek ve ballı pasra hastalıkları zirai ilaç giderlerini yükseltti. Şayet 5 lira'nın altında fiyat belirlenirse önümüzdeki yıllarda Söke'de de pamuk ekim alanları daralır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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