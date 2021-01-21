Son dakika haberleri: Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

21.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:41
Son dakika haberleri: Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler Y.C., E.E., O.A., R.K., T.Y. ve D.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 11,12 gram metamfetamin, 0,82 gram esrar, 0,04 gram eroin, 86 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 6 dolu fişek ele geçirildi.  6 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Sokakta uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner AKSU

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