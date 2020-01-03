Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti
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Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

ŞANLIURFA'da Irak uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü.

03.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:26
Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

ŞANLIURFA'da uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

Kentte Irak uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kilonun üzerinde deve getirdi. Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu. Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu. Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.

FOTOĞRFALI


Kaynak: DHA
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