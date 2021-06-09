Sokakta bıçaklı saldırıda yaralandı

KAYSERİ'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Tugay B. (22), hastanede tedaviye alındı.

KAYSERİ'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Tugay B. (22), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6215'inci sokakta meydana geldi. Tugay B., yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan kavgada Tugay B., kol ve sırtından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Tugay B.'yi ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest