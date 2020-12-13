Sokaklar boş kaldı

Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Belediye temizlik işçisi Ali Osman Kılıç ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.