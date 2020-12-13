Sokaklar boş kaldı
13.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:17
Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Belediye temizlik işçisi Ali Osman Kılıç ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Belediye temizlik işçisi Ali Osman Kılıç ile röportaj NEVŞEHİR - Nevşehir'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan