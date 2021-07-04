Sokak ortasında twerk yapan kadın ve arkadaşının görüntüleri gündem oldu
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Sokak ortasında twerk yapan kadın ve arkadaşının görüntüleri gündem oldu

Haberler.com - Haberler | Güncel

Antalya'da sokak ortasında twerk yapan bir kadın ve yanındaki arkadaşına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medya, Antalya'da sokak ortasında dans eden kadın ve yanındaki erkek arkadaşına ait görüntüleri konuşuyor.

YOLDAN GEÇENLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Yol kenarında durdukları araçlarından çıkarak müzik eşliğinde dans eden iki kişiyi gören vatandaşlar o anları büyük bir şaşkınlıkla izlerken, genç kadının twerk yaptığı anların yer aldığı video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

VİDEOYA YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Yanlarından geçen otomobil ve insanlara aldırış etmeden rahat bir şekilde danslarına devam eden iki kişinin videosuna yorum üstüne yorum yapılırken, videoyu destekleyenler kadar rahatsız edici bulan kişilerinin sayısının oldukça fazla olması dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

- İnsanların birbirine saygılı olduğu bir ülke olsun bana o kadar medeniyet yeter.

- Ne güzel dans ediyorlar işte.

- Sıcaktan bunalmışlar sanırım.

Sokak ortasında twerk yapan kadın ve arkadaşının görüntüleri gündem oldu
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