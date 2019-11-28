Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:05
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.


Gaziantep'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi. Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti.


Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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