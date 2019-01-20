İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Sokak Ortasında Yapılan Fuhuş Pazarlığı Kamerada
İstanbul Beylikdüzü'nde hayat kadınlarının yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden yaptığı fuhuş pazarlığı, kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı caddede uzun kuyruklar oluşturdu.
ANLAŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN ARACINA BİNİP GİDİYOR
Beylikdüzü'nü mesken tutan hayat kadınları, yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan hayat kadınları, fiyatta anlaştıkları sürücülerin araçlarına binip gidiyor. Diğer kadınlar ise yoldan müşteri beklemeye devam ediyor. Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor.
VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR
Öte yandan uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.
İşte o skandal görüntüler;
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17 YILDIR TC BASI HER KONUDA DERTTE TEK KURTULUS CHPCevap Yaz 25 24 Yayından Kaldır
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AVRUPA BIZI KISKANIYOR ÜLKEMIZ MASALLAH ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESI HERKES KAFASINA GÖRE TAKILIYOR POLIS HAPIS KORKUMUZ YOK SABIKASI COK HIRSIZIMIZ UGURSUZUMUZ TACIZ VE TECAVÜZCÜMÜZ SEHIR ESKIYAMIZ TORBACIMIZ GÖZÜNE KESTIRDIGINI ACICIK BICAKLIYANIMIZ POMPALI ILE KASIYANIMIZ YA IFADE VEREREK YADA ADLI DENETIM SARTLI TAHLIYE FALAN DERKEN YIRTIYOR TABIKI BÖYLE ÖZGÜR BIR ÜLKEDE O HATUNLARINDA SERBEST PIYASADA PIYASA YAPMALARINA SASIRMAMAK GEREKIR NEDE OLSA ARZU ETTIGIMIZ YENI TÜRKIYEDE YASIYORUZ DIMI AMACevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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EKONOMİSİ çok EYİ ülkemizden insan manzaraları. . Ekonomi yöneticileri işte eseriniz. . Bunların da sorumlusu kesinlikle bizi kıskanan dış güçlerdir(!). Bu, durumun sosyolojik nedenini algılamaktan uzak olanlar, bu yola düşen insanlara saldırmayı sürdüreceklerdir. Saldırganların varlığı da ekonomiyi bu duruma getirenleri cesaretlendirebilecektir.Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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Genelevler kapatıldı mı sebep nedir niye sokaklara düşmüşlerCevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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adana da bizim mahallede var piyasa, bende bakkalda kondom, kalpli güç çukulatası, kayganlaştırıcı, azdırıcı şurup, geçiktirici siprey satıyorum. eğer o kadınlar olmasa, bakkalı çoktan kapatırdım. sağolsunlar piyasaya can veriyorlar. bir de takma adımı bilimyorum güllü var o da arada bana uğrar. biz mahalle esnafı olarak razıyız yani, dokunmayın mahallemizin çiçeklerine.Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır