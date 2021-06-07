Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
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Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Şişli'de sokak ortasında yanındaki kız arkadaşına şiddet uygulayan şahıs, motosikletli bir grup tarafından engellendi. Anbean kameraya yansıyan görüntüler pes dedirtti.

İstanbul Şişli'de motosikletli bir grup seyir halindeyken ara sokakta bir adamın yanındaki kız arkadaşını dövdüğünü gördü. Motosikletlerini durdurarak adamı uyaran grup, şahsı kendilerini dinlememesi ve küfür etmesi üzerine yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayları anbean kameraya kaydeden motosikletliler, kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı sakin olması yönünde defalarca uyardı.

GÖZALTINA ALINDI

Adamın sakinleşmemesi üzerine olay yerine emniyet güçleri çağrıldı. Öte yandan adamın şiddet uyguladığı kız arkadaşı yaşanan olayla ilgili, "Akbilimi bastıktan sonra turnikeden geçip arabaya doğru yürüyorduk. Para iadesi almadığım için tartışmaya başladık. Böyle davranmana gerek yok desem de beni dinlemedi" dedi. Küfür ve hakaretlerine devam eden şahıs, olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
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Bilal Çığrım
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