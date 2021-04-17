Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek
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Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek

Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sokak müzisyeni şarkı söylerken sırt üstü yatan ve yanından bir an olsun ayrılmayan köpek görenlerin yoğun ilgisine neden oldu.

Eskişehir'de sokak müzisyeni şarkı söylerken sırt üstü yatan ve yanından bir an olsun ayrılmayan köpek görenlerin yoğun ilgisine neden oldu.

Eskişehir'in işlek yerlerinden olan Porsuk Bulvarı üzerinde şarkı söyleyen sokak müzisyeni şarkı söylerken yanında yatan sevimli köpek, oradan geçenleri adeta mest etti. Güneşli havada sırt üstü yatarak şarkıları adeta dinleyen köpeğin keyfine diyecek yoktu. Sevimli hayvanın halleri oradan geçen vatandaşların ilgisine neden oldu. Bazı vatandaşlar köpeği severken, bazıları da bu anları cep telefonları ile kayda aldı.

"Bu köpeğin müzik kulağı var diyebilirim"

Köpeğin sokak müzisyenlerinin yanından ayrılmadığı resmen kendilerini eşlik ettiğini belirten sokak müzisyeni Ali Rıza Işık, "Bu sevimli köpek devamlı gelir yanıma. Müzisyenleri çok sever, arada onları takip ediyor. Hayvanlar sevgiye muhtaçtır, onlar sevildiği yerde bulunurlar. Hayvanları sevmek çok önemlidir. Bence hayvanı seven insanı da sever, ben öyle düşünüyorum. Bu köpeğimiz ise çok sempatik bir köpek. Bu köpeğin müzik kulağı var diyebilirim. Ben şarkı söylerken dinliyor beni, arkada müzisyenler var arada onları dinliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek
Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek
Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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