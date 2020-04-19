Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
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Ramazan Bayramı, Fahrettin Koca, Güncel

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının son bulmasıyla ilgili planlarını oluşturdu. İlk aşamada sokağa kademeli olarak çıkışın planlandığı takvimde Bakan Koca, Ramazan Bayramı sonrasını işaretledi. Bayramdan sonra insanlar kademeli olarak sokağa çıkacak.

19.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşın uygulanan tedbirler kapsamında bir takvim çizdi. Bu takvimde her ilin salgında pik yapma ve düşüşe geçme tarihlerine dair tahminler yer aldı. Bakan Koca'nın öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu, bu bilgiler doğrultusunda sokağa kademeli olarak çıkış yönünde raporlar verecek. Bakan Koca'nın aklındaki tarih ise; Ramazan Bayramı sonrası.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının pik yapmasıyla ilgili çizdiği takvimin ardından vatandaşların sokağa çıkmalarıyla ilgili planlamalar başladı. Planlara göre eğer vaka sayısında bir dalgalanma olmazsa, Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek. Haziran başında her il için farklı uygulamaya gidilecek.

2 HAFTALIK SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ

Vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uyduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çizdiği takvimle ilgili de planlamalar yaptı. Ancak önümüzdeki 14 günlük sürecin çok önemli olduğu ve mücadele takviminin buna göre yeniden şekillenebileceği belirtildi.

BAYRAM SONRASI KADEMELİ ÇIKIŞ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, İstanbul'da plato noktasına yaklaşıldığı, Ankara ve İzmir'in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Ankara'da ise kontrollü yaşamın diğer iki kente göre daha başarılı olduğu belirtildi. Gelişmelere göre Bilim Kurulu'nun yeni önerileri gündeme getireceği ifade edildi. Bakan Koca'nın dile getirdiği mayıs ayı takvimine göre, Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
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