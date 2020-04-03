Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haber
Sivas, Yaşam

Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı

Sivas'ta yaşayan ve 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstündeki vatandaş, cadddede Sivas Valisi Salih Ayhan'la karşılaştı. "112'yi arıyorum cevap vermiyor" deyince Vali Ayhan 112'yi aradı ve telefon açıldı. Vali bunun üzerine vatandaşa "Şimdi sen yakalandın" dedi.

03.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:49
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı

Sivas'ta sokağa çıkması yasak olmasına rağmen sokağa çıkan ve Vali'ye yakalanan yaşlı vatandaş, "112'ye ulaşamıyorum" dedi. Vatandaştan telefonunu isteyen vali 112'yi aradığında telefon ilk çalmada açıldı.

"ŞİMDİ SEN YAKALANDIN"

Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Caddesi'nde yoğunluk kontrolü yaptı. Kontroller sırasında yaşlı bir vatandaş Vali'nin yanına yaklaştı. Vali Ayhan, vatandaşın yaşının 65'in üstünde olduğunu öğrenince, "Şimdi sen yakalandın" şeklinde esprili bir dille evinde kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

VALİ, VATANDAŞIN TELEFONUNDAN 112'Yİ ARADI

Vatandaş ise günlerdir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamadığı gerekçesi ile kendini savundu. Vali Ayhan, vatandaşın telefonundan 112'yi aradı. İlk çalmada telefon açılınca tebessüm eden Ayhan, araması halinde yaşlı vatandaşın taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi.

Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sivas'ta sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haber
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi Haber
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap Haber
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Lütfü Türkkan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Levent Dörter Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Basketbolcu Rüştü Reçber Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 11:58:11. #1.14#
title