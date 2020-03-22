Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan atılan su balonları ile neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi kararlar aldı. Zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkılmaması yönünde çağrı yapan yetkililer, 65 yaş ve üzeri kimselerin ise sokağa çıkmasını yasakladı.

Ancak bazı yaşlılar yasağa uymuyor. Yasağa uyulmaması her ne kadar yüzleri güldüren sahneler ortaya çıkarsa da olayın ciddi bir risk oluşturduğu su götürmez bir gerçek. Zira Kovid-19'un sebep olduğu ölümlerde yaş ortalaması son verilere göre 78,5 oldu. Bu veriler, 65 yaş üzeri kimselerin sokağa çıkarak canlarını tehlikeye attığının en somut delili.

YÜZLERİ GÜLDÜREN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise hem olayın vahametini anlatıyor hem de yüzleri güldürüyor. Hangi şehirde kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, sokaktaki bir bankın üzerinde oturan iki kişi görülüyor.

YAŞLILARA SU BALONLU MÜDAHALE

Bankta oturan kişiler, çevredeki binalardan atılan su balonları ile rahatsız edildi. Söz konusu görüntülerde, nereden geldiği kestirilemeyen su balonları, yaşlıların olduğu kısma atılıyor. Balonlardan rahatsız olan yaşlılar, oturduğu yerden ayağa kalkıyor ve balonların geldiği yeri tespit etmeye çalışıyor.