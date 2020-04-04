Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
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Aleyna Tilki, Twitter, Magazin

Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 20 yaş altındaki sokağa çıkmama yasağına takılan Aleyna Tilki, Twitter hesabından paylaşım yaparak "Yaşımdan dolayı konserime çıkamadığım zaman olmuştu, bu beni üzmedi ki" dedi.

04.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:21
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki

Çin'den dünyaya yayılan ve 58 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamada yasağı duyurmasının ardından gözler 19 yaşındaki Aleyna Tilki'ye çevrildi.

"BU BENİ ÜZMEDİ"

Virüsü karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Twitter'dan konu hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi." Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı.

20 YAŞIN ALTINDAKİLERİN SOKAĞA ÇIKMASI YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamasında "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok" demişti.

Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Kaynak: Snob Magazin

Haberin Videosu:

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki'den flaş açıklama

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