Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul'un Güngören ilçesinde vatandaşlar marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yaptığı Ulusa Sesleniş Konuşması'nda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı.

MARKETLER ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de alışveriş yapmak için marketlere gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETTİ

Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar bugün semt pazarları ve marketlerden alışveriş yaptı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle marketlere sayılı bir şekilde içeri girebilen vatandaşlar marketler önünde kuyrukların oluşmasına neden oldu. Marketlere getirilen maske zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar bu kurala uyarken, kuyrukta sosyal mesafeye dikkat ettikleri de görüldü.

Kaynak: DHA