Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu - Haberler
Koronavirüs, Güngören, Güncel

Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul'un Güngören ilçesinde vatandaşlar marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

17.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:23
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yaptığı Ulusa Sesleniş Konuşması'nda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı.

MARKETLER ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de alışveriş yapmak için marketlere gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu

VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETTİ

Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar bugün semt pazarları ve marketlerden alışveriş yaptı. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle marketlere sayılı bir şekilde içeri girebilen vatandaşlar marketler önünde kuyrukların oluşmasına neden oldu. Marketlere getirilen maske zorunluluğu nedeniyle vatandaşlar bu kurala uyarken, kuyrukta sosyal mesafeye dikkat ettikleri de görüldü.

Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: DHA

İlgili Haberler

Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ece Erken Ümit Besen Acun Ilıcalı
Spor Falcao Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Çocuk Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 17:47:26. #1.15#
title