Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?
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Ipsos, Güncel

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?

Ipsos'un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırmasında katılımcılara "O gece dışarı çıktınız mı, çıktıysanız hangi ürünleri aldınız?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin büyük çoğunluğu o gece en çok makarna, un, tuz, şeker ve ekmek aldığını beyan etti.

17.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:34
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta uygulamadan iki saat önce 10 Nisan saat 24.00 itibariyle 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Akşam saatlerinde duyurulan bu karar vatandaşta paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu ve arbede çıktı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Haftalardır sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak görev yaparken, uzmanlar sosyal mesafeye her an dikkat çekerken gelen görüntüler büyük tepki çekti. Olayın yankıları devam ederken Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, kaleme aldığı yazıda Ipsos Araştırma'nın o geceye ilişkin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına yer verdi.

O GECE EN ÇOK ALINAN ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Ipsos'un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12'sinin saat 22.00-24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını ortaya koydu. 2 saatlik alışveriş süresince en çok makarna, bakliyat, un, tuz, şeker ve ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçların alındığı beyan edilmiş.

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?
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