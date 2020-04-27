Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT kuyruğu
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT kuyruğu Ankara'nın Sincan ilçesinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.
27.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:01
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT kuyruğu
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Korona virüs nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesinde PTT önünde metrelerce insan kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayıldı. Kuyrukta bekleyenler arasında tartışmalar yaşandı.
Kaynak: İHA