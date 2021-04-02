Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel

Kent Meydanı Caddeler ve sokaklar AKSARAY - "Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da, saat 21.00'de başlayan ve 5 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent Meydanı

Caddeler ve sokaklar AKSARAY - "Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da, saat 21.00'de başlayan ve 5 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray

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