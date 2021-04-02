Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kent Meydanı Caddeler ve sokaklar AKSARAY - "Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da, saat 21.00'de başlayan ve 5 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.