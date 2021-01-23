Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı
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Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı

23.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:05

Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı Kovalamaca sonucu yakalan taksi sürücüsü ve yolcuya ceza kesildi "Müşterim buradan dön dedi" dese de ceza yemekten kurtulamadıDÜZCE– Düzce'de sokağa çıkma izni olmayan müşteri taşıyan taksi sürücüsü,...

Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı

Kovalamaca sonucu yakalan taksi sürücüsü ve yolcuya ceza kesildi

"Müşterim buradan dön dedi" dese de ceza yemekten kurtulamadı

DÜZCE– Düzce'de sokağa çıkma izni olmayan müşteri taşıyan taksi sürücüsü, polis denetiminden kaçmaya çalışırken ekiplerin kovalamacası sonrasında yakalandı. Uygulamadan kaçan taksici ve içerisindeki yolcuya cezai işlem uygulandı.

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Zonguldak-Düzce D-655 karayolunda Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokakta olan araçlara yönelik yapılan uygulamada otomobiller tek tek denetlendi. Bu esnada polis ekiplerinin denetimi esnasında bir taksici uygulamayı görür görmez, geldiği istikamette geri geri giderek uygulamadan kaçmak istedi. Polis ekiplerinin dikkati sonrasında yapılan kovalamaca ile taksi yakalandı. Uygulama noktasına geri getirilen taksiciye neden kaçtığı sorulunca 'Müşterim buradan dön dedi. Bende müşterimin dediğini yaptım. Herhangi bir evrak eksikliğim yok' dedi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan S.D.'nin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izni olmadığı tespit edilerek 3 bin 469 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca araç sürücüsüne polis denetiminden kaçmak, ters şeritte gitmek suçlarından cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı
Sokağa çıkma izni olmayan yolcuyu taşırken, polisten kaçan taksi sürücüsü cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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