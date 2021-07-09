ŞOK kataloğu! 9 - 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

10 Temmuz 2021 kataloğuna kadar geçerli olacak Cuma fırsatları yayınlandı. ŞOK kaçta açılıyor? ŞOK market! ŞOK aktüel! ŞOK market kaçta açılıyor? ŞOK kaçta kapanıyor? ŞOK çalışma saatleri! ŞOK kataloğu! 9 - 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

Bugün geçerli ŞOK aktüel ürünler yayınlandı. Cepte ŞOK! ŞOK kataloğu! 9 - 10 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu!

ŞOK 10 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER

ŞOK Market 2 Temmuz kampanyasında 4'lü Metal Sibop Kapağı 9,99 TL, Direksiyon Kılıfı 24,95 TL, Trafik Seti 99,90 TL, 4 parça Oto Paspas 39,95 TL. 3 parça Oto Minder 19,95 TL. 2'li Oto Boyun Yastığı 19,95 TL, Ön Cam Metalize Güneşlik 12,50 TL, Oto Numaratör 9,99 TL, Bagaj Organizeri 14,95 TL ve Bel Desteği 11,95 TL olacak.

ŞOK Aktüel Ürünler yeni hafta fırsatlarında ayrıca Everest Araç Yol Kayıt & Park Kamerası 199 TL, Oto Teyp 139 TL, Oto Multimedya 499 TL, Asonic Araç İçi Sensörlü Telefon Tutucu 54,90 TL, Asonic Araç Çakmak Şarjı 12,95 TL. Animasyonlu Bagaj Altı Kayar Led 59,90 TL, Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 59,90 TL, Pedal Seti 39,95 TL ve Mıknatıslı Araç Tutacağı 9,99 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.