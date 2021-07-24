ŞOK kataloğu! 21 - 27 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 24 Temmuz Cumartesi aktüel ürünler!

ŞOK 21 - 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğunu yayınladı. ŞOK 21 Temmuz 2021 Çarşamba kataloğu ile gelecek ürünler belli oldu. ŞOK kataloğu!

21 - 27 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 24 Temmuz Cumartesi aktüel ürünler!

BİM, ŞOK, A101 gibi market zincirleri bayram dolayısı ile çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, ŞOK market çalışma saatleri! ŞOK bayramda açık mı? ŞOK market açılış saatleri! ŞOK kataloğu!21 - 27 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 24 Temmuz Cumartesi aktüel ürünler!

ŞOK 21 - 27 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Motte Termostatlı Midi Fırın 239 TL,

Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL,

Wedding Nevresim Takımı 249 TL

Çift Kişilik Koltuk 499 TL

Bee Home Kare - Dikdörtgen Kek Pasta Taşıma Kabı 12,95 TL,

Paşabahçe 6'lı Reçellik - Çerezlik 14,95 TL,

6'lı Paşabahçe V-Blok Çay Bardağı 19,95 TL.

1180 cc'lik Paşabahçe Kırmızı Kapak Sürahi 12,95 TL,

Paşabahçe Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL,

Titiz Metal Çırpıcı 7,99 TL,

Titiz Bardak Yıkama Fırçası 9,99 TL.

Bee Home Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 4,99 TL,

4'lü Puding Kabı 4'lü 4,99 TL

1 litrelik Gold Kapak Cam Kavanoz 6,99 TL

Dekoratif Metal Tepsi 26,95 TL fiyatla kampanyada yer alıyor.