ŞOK 14 Temmuz 2021 kataloğu! 14 Temmuz ŞOK!
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ŞOK 14 Temmuz 2021 kataloğu! 14 Temmuz ŞOK!

ŞOK 14 Temmuz 2021 kataloğu! 14 Temmuz ŞOK!
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7 Temmuz tarihinde yayınlanan ve 14Temmuz Çarşamba gününe kadar geçerli ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? ŞOK 14 Temmuz 2021 kataloğu! 14 Temmuz ŞOK!

ŞOK'ta bu hafta 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan ürünler belli oldu. ŞOK 14 Temmuz 2021 kataloğu! 14 Temmuz ŞOK!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

ŞOK Aktüel Ürünler yeni hafta kampanyasında 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 79,90 TL, 24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 74,90 TL, Kumsal Kavurma Sacı 74,90 TL, Kumsal Wok Tava 69,90 TL. Döküm Tava 99,90 TL, Emaye Kızartma Tavası 54,90 TL, Yer Sofrası 59,90 TL, İpli Rondo 34,95 TL. 1260 cc Paşabahçe Summer Creative Silikon Kapaklı Karaf 19,95 TL, 380 cc Paşabahçe Summer Creative Mini Bardak 4,99 TL, 2100 cc Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere 39,95 TL, 24 cm Paşabahçe Ayaklı Kare Sunum Tabak 36,95 TL, 0.5 litrelik Paşabahçe Iconik Matara 9,99 TL ve 1 litrelik Paşabahçe Iconik Matara 12,95 TL olacak.

ŞOK 7 Temmuz Kataloğu ile Toprak Güveç Tencere 16,95 TL, 3'lü Fırın Sütlaç Kasesi 6,99 TL, 2'li Bambu Çerezlik 21,95 TL, Yuvarlak/ Kare Silikon Kapak 34,95 TL, 6'lı Silikon Kapak 19,95 TL, Plastik Poşet Kabı 9,99 TL. 23 cm Plastik Sap Bıçak 12,95 TL, 27 cm Plastik Sap Bıçak 14,95 TL ve Esnek Taşıma Kovası 26,95 TL olarak satışa sunulacak.

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