Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği

17.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:10

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileriyle belediyede düzenlenen protokol töreninde konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, iş makinesi parkını imkanları dahilinde genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

İlçede yürütülen altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ağır tonajlı bir silindir hibe desteği aldıklarını anlatan Özten, Bakan Murat Kurum ve emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.

Heyet, törenin ardından iş makinesini inceledi.

Kaynak: AA