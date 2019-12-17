Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği
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Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteğinde bulunulduğu bildirildi.

17.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:10
Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyesi'ne hibe araç desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileriyle belediyede düzenlenen protokol töreninde konuşan Söğütlü Belediye Başkanı , iş makinesi parkını imkanları dahilinde genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

İlçede yürütülen altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ağır tonajlı bir silindir hibe desteği aldıklarını anlatan Özten, Bakan Murat Kurum ve emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.

Heyet, törenin ardından iş makinesini inceledi.

Kaynak: AA
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