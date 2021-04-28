Meteoroloji şimdiden uyardı! Gelecek hafta sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak
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Meteoroloji şimdiden uyardı! Gelecek hafta sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı son hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye soğuk ve yağışlı havalara veda ediyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 30 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklıklar, İstanbul'da da 25 dereceyi geçecek.

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek ve ilerleyen günlerde yurdun batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı noktalarında ise sağanak yağış görülebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile batı kesimlerin yer yer çok bulutlu; Kars, Iğdır, Hakkari ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 30 DERECEYİ AŞACAK

Önümüzdeki hafta itibariyle yurdun batı ve güney kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar artışa geçecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 30 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklıklar,İstanbul'da ise25 dereceyi aşacak.

Meteoroloji şimdiden uyardı! Gelecek hafta sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak
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