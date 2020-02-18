18.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:29

Muş'ta etkili olan soğuk havadan ve açlıktan etkilenen tilki, kırsal alanda donarak telef oldu.



Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı Derecik köyünde soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu. Tilkiyi fark eden köylülerden Mehmet Tuna, yaban hayvanın soğuk hava şartları ve açlıktan telef olduğunu söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA