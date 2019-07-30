Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ilk kursiyerlerini mezun etti.

Orhangazi Mahallesi'nde hizmete açılan sosyal dayanışma merkezinde kadın kursiyerler hem meslek öğrendi hem de günlük harçlıklarını çıkararak aile geçimine katkı sağladı. Dayanışma merkezi bünyesinde kurslara katılan çocuklu ailelere de kreş hizmeti verildi.

60 günlük kurs eğitimini tamamlayan kursiyerler eğitim gördükleri kurs binasında sergi düzenledi.

Sergiye, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Said Cesur ve kurum amirleri katıldı.

Sergi açılışında konuşan Kaymakam Muhammet Çetin, kadınların emeğiyle hazırlanan serginin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Tüm kursiyerleri tebrik eden Çetin, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki kadınların mesleki eğitim ile ailelerine destek olabilmeleri adına faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan bu merkeze gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Kısmet olursa önümüzdeki dönemler içerisinde sosyal dayanışma merkezimizde iş kolu faaliyetlerini ilgili eğitmenlerimiz önderliğinde daha da geliştireceğiz."

Konuşmaların ardından Kaymakam Çetin ve beraberindekiler kursiyerlerden yaptıkları eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA