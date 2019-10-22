Suriye Milli Ordusu askerleri, YPG/PKK'nın intihar saldırısını son anda engelledi
Suriye Milli Ordusu askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü araçla gerçekleştirmeye çalıştığı intihar saldırısını son anda engelledi. Gün içinde düzenlenen saldırıda 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü araçla gerçekleştirmeye çalıştığı intihar saldırısını son anda engelledi.
SMO mensupları, Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde güvenliği sağlamak için arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
BOMBA YÜKLÜ ARACI DURDURMAYI BAŞARDILAR
Tel Abyad'ın Kelbe köyündeki çalışmalar sırasında teröristler, bomba yüklü aracı SMO askerlerinin üzerine sürerek intihar saldırısı girişiminde bulundu.
Saldırıyı fark eden SMO unsurları, uzaktan açtıkları ateşle bomba yüklü aracı durdurmaya başardı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın hazırladığı bomba yüklü araçlardan bazıları kapalı depolarda bulunmuş ve imha edilmişti.
3 ASKER ŞEHİT OLMUŞ, 18 ASKER YARALANMIŞTI
Gün içinde SMO askerlerine YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı intihar saldırısı ile tuzakladıkları bombaların patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.