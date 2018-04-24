Siyasi Partilerin Başkanları Erken Seçimi Değerlendirdi

Siyasi partilerin il başkanları, erken seçimi değerlendirdi. Erken seçim tarihini değerlendiren başkanlar, seçimlere hazır olduklarını ve çalışmalara başladıklarını belirtti.

Siyasi partilerin il başkanları MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası alınan erken seçim kararını, seçim çalışmalarını ve ittifak arayışlarını değerlendirdi. Konuyla ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin "Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum" şeklinde değerlendirmede bulunurken, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan ile Hüda Par İl Başkanı Metin Kaya ise seçim yasası ile ittifakların zorunluğuna dikkat çekti.

"Abdullah Gül'ün aday olacağını düşünmüyorum"

Erken seçim kararının çok isabetli olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, "Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli görüşmesinden aniden 24 Haziran kararı çıktı. Bu çok doğru bir karar, ülkenin biran önce seçim atmosferinden çıkması ve önüne bakması için gerekli bir karardı. Hem önemli bir cesaret hem de önemli bir zeka eseri. Cumhur İttifakı şekillenmiş durumda bu konuda bir problem yok. Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partiler seçime hazırlıklı olmalı ve biran önce adaylarını belirlemelidir. Halen muhalefet bir aday belirlemiş değil, bu onların problemi. Bu sorunun Abdullah Gül'e sorulması gereken bir sorudur, şahsi kanaatim öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum ama aslında ona sorulması gereken bir soru. Ben Diyarbakır'da ciddi bir oy rekoru kıracağımıza inanıyorum" dedi.

"Yeni seçim sistemi bir anlamda ittifakları zorunlu hale getirmiş"

Seçime girme konusunda kendi açılarından bir sıkıntı olmadığını ancak seçime girmek için YSK ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Hüda Par İl Başkanı Metin Kaya, "Bizim açımızdan şuanda seçime girebilme konusunda bir eksiklik yok. Biz seçime hazırız hemen hemen Türkiye'nin her yerinde girebilme açısından bir hazırlığımız var. Bir erken seçim olabilme ihtimali üzerinden bir şeyimiz vardı ama tabi elbette tarihini kestirmek mümkün değildi. Malumunuz oluşturulan bu yeni seçim sistemi bir anlamda ittifakları zorunlu hale getirmiş. Bizim kapımız herkese açıktır. Bu konuda gelen bütün ittifaklar değerlendirilir. Saadet Partisi'nin bir görüşme teklifi oldu. Dün genel merkezde bir görüşmem gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Saadet Partisi olarak bütün partilerle görüşmelerimizi yapıyoruz"

Seçim sürecinde ittifak arayışlarının flaş partisi olan Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan, ittifakın getirdiği mecburiyetten dolayı görüşmeler yaptıklarını vurguladı. Bozan, "Hazırlanan uyum yasaları öncesinde bir ittifak yasası karşımıza çıktı. Fakat yüzde 10 barajı yine bırakıldı ve kim kiminler isterse ittifak yapsın gibi bir durumla karşı kaşıya kaldık. Bu olmadı şuanda bu sefer geçmiş seçimlere bakıldığı zaman bizim durumumuz, genel başkanın ortaya koyduğu performans, söylemler, adalet, hukuk, insan hakları gibi toplumun hasret kaldığı değerleri gündeme taşımamız, söylememizle birlikte halkta ciddi bir teveccüh oldu ve yönelme ister istemez başladı. Burada bizim dediğimiz ülkemizin menfaati, milletimizin menfaati ve çıkarı için kurulduğunu ve devleti idare etme mücadelesi veren partiler bir araya gelmeleri, görüşmeleri, konuşmaları olması gereken bir şeydir. Şuanda Türkiye'deki en büyük sıkıntı kutuplaştırma, ötekileştirme, ya bendensin yada karşımdasın, hainsin anlayışının oturmuş olmasıdır. Partilerin görüşü ne olursa olsun farklıdır ama bu ittifakın getirdiği bir mecburiyetten dolayı da partiler arası görüşmeler yapılıyor hala. Saadet Partisi olarak bütün partilerle görüşmelerimizi yapıyoruz. Bizim şuanda anlaşmış olduğumuz bir parti, kişiler yok ama görüşmeler devam ediyor. Ay sonuna kadar bu netleşecektir" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Gül ile görüşmeler devam ediyor"

Abdullah Gül'ün çatı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine ise Bozan, şunları söyledi:

"Partiyle de Abdullah Gül ile de görüşmeler yapılıyor, yapılacak yarın genel başkan tarafından. Tabi Abdullah Gül, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış milletin tanıdığı, sevdiği, saydığı bir insan. O da muhakkak bir şeyler söyleyecektir." - DİYARBAKIR