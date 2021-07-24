Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi
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Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi

Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin'in oğlunun sünnet düğününde siyasi parti ile başkanları bir araya geldi.

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin'in oğlunun sünnet düğününde siyasi parti ile başkanları bir araya geldi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde uzun yıllar belediye görev yaptıktan sonra Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Kemal Gergin'in oğlu Recep Emin sünnet oldu. Düğüne başta AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri ile kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Vezirhan Cihan Bektaş Kültür Salonu'ndaki düğün öncesi sünnet çocuğu at üzerinde belde de gezdirilirken, düğün halk oyunları ekibi ve semazen gösterisi ile yapılan ikramların ardından son buldu. - BİLECİK

Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi
Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi
Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi
Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi
Siyasi parti temsilcileri sünnet düğününde bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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