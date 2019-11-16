Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma
Haberler » Güncel » Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma - Haber

Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma

Antalya'da eşini ve çocuklarını zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek'in bıraktığı mektupta adı geçen üç bürokrat hakkında soruşturma başlatıldı.

16.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:47

'nın Konyaaltı ilçesinde siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirledikten sonra intihar eden Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta suçladığı Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üç bürokrat hakkında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla soruşturma başlatıldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI ZEHİRLEYİP İNTİHAR ETTİ

Antalya'da 9 Kasım'da meydana gelen olayda, bilgisayar teknikeri Selim Şimşek internetten aldığı siyanürle eşi Sultan Şimşek'i ve çocukları 9 yaşındaki Ceren ile 5 yaşındaki Ali Çınar Şimşek'i zehirledikten sonra intihar etti.

MEKTUPTA 3 KİŞİNİN ADINI VERMİŞTİ

Yüklü miktarda borcu olduğu, 9 aydır işsiz ve 5 aydır kirasını ödeyemediği öğrenilen Selim Şimşek, ardında iki sayfalık mektup bırakmıştı. Şimşek bıraktığı mektupta, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.'nin kendisinden 'iş verme' koşulu ile para aldığını, son olarak da yine belediyede çalışan R.A. isimli personelin hesabına para gönderdiğini yazmıştı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALDILAR İDDİASI

Selim Şimşek bıraktığı mektupta şu ifadeler yer verdi; "Bu iki isim dört kişinin ölümünden direk sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL'den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş….. hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum."

Şimşek mektubunda, S.A.'nın talimatıyla belediyede görevli R.A. adlı kişiye 19 bin TL para gönderdiğini ve S.A.'nın kendisinden çok defa yüklü meblağlarda paralar aldığını iddia etti.

3 PERSONELİN İFADESİ ALINACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; Selim Şimşek'in bıraktığı mektupta ölümlerinden, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan S.A. ile F.P.'yi sorumlu olduğunu ileri sürmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 personele yönelik soruşturma açılması talimatı verdi. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, S.A., F.P. ve R.A. hakkında soruşturma başlattı. 3 personelin ifadesi alınacak.


Haber Videosu: Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (14)

  • DENİZLİLİ EMRAH:
    DEMEKKİ NEYMİŞ EKONOMİK KRİZLE ALAKASI YOKMUŞ KAZ GELECEK DİYE TAVUK VERİLMİŞ AMA HESAP TUTMAMIŞ BORÇLAR BİRİKMİŞ AMA NEDEN BİRİKMİŞ DAHA FAZLA KAZANAYIM DERKEN KANUN DIŞI İŞ YAPMAKTAN. BU PARA DOĞRUYSA BU İŞ DEDİĞİ BELEDİYE PARK BAHÇELER DEĞİL İHALE İŞİDİR YANİ O 3 KİŞİ BELEDİYE İHALESİNİ BU KİŞİYE VERMEK İÇİN ALMIŞTIR BU PARAYI YOKSA BU PARAYLA ÇALIŞMASA FAİZİYLE BELEDİYEDE ÇALIŞANIN ALDIĞI PARAYI ALIRDI. UYANIN BU İHALE RÜŞVET PARASI BU KİŞİLERE SORUŞTURMA AÇILMALI
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • KAZIM:
    Göndeedigi hesap var,belki 10larca kisidin is vadi ile pars aldilsr?
    1 Yayından Kaldır
  • GECELERİN YARGICI:
    Yazık o küçücük masuma.Hiçbir günahı olmayan bu yavru da bu olayın kurbanı oldu.Sosyolojik bir durum bu son bir yılda intihar vakaları ne yazık ki ciddi oranda arttı.sebebi büyük oranda ekonomi.
    Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
  • NUR:
    Bu olayları hiç üzerine alınmayan ve susan bir helal hükümetimiz var maşallah! Ah bir de bu haberlerin ekonomiye bağlanamaz olduğunu iddia eden uçan ekonomimiz.. Bakan Bey e bir şey diyemem, sonuçta hapse atarlar iftiradan..
    Cevap Yaz 18 7 Yayından Kaldır
  • AYHAN:
    Ekonomimi? Haberi iyi oku lütfen 450 bin lira rüşvet nasıl vermiş bu şahıs
    2 Yayından Kaldır
  • METİN:
    5 aydir kira odemiyorsun yüklü miktarda borcun var ama iddaya göre belediye ç.na 450 000 tl para veriyorsun dogruysa vaad yerine gelseydi demekki b.b.sinden epey bi vurgun vuracaktın daha önce ki gibi krallar gibi luks içinde yaşayacaktın esıne ve cocularına yzık ettın sen hariç C.Allah hepsine rahmet etsin
    Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.