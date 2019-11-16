Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma

16.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:47

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta suçladığı Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üç bürokrat hakkında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla soruşturma başlatıldı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI ZEHİRLEYİP İNTİHAR ETTİ

Antalya'da 9 Kasım'da meydana gelen olayda, bilgisayar teknikeri Selim Şimşek internetten aldığı siyanürle eşi Sultan Şimşek'i ve çocukları 9 yaşındaki Ceren ile 5 yaşındaki Ali Çınar Şimşek'i zehirledikten sonra intihar etti.

MEKTUPTA 3 KİŞİNİN ADINI VERMİŞTİ

Yüklü miktarda borcu olduğu, 9 aydır işsiz ve 5 aydır kirasını ödeyemediği öğrenilen Selim Şimşek, ardında iki sayfalık mektup bırakmıştı. Şimşek bıraktığı mektupta, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.'nin kendisinden 'iş verme' koşulu ile para aldığını, son olarak da yine belediyede çalışan R.A. isimli personelin hesabına para gönderdiğini yazmıştı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALDILAR İDDİASI

Selim Şimşek bıraktığı mektupta şu ifadeler yer verdi; "Bu iki isim dört kişinin ölümünden direk sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL'den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş….. hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum."

Şimşek mektubunda, S.A.'nın talimatıyla belediyede görevli R.A. adlı kişiye 19 bin TL para gönderdiğini ve S.A.'nın kendisinden çok defa yüklü meblağlarda paralar aldığını iddia etti.

3 PERSONELİN İFADESİ ALINACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; Selim Şimşek'in bıraktığı mektupta ölümlerinden, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan S.A. ile F.P.'yi sorumlu olduğunu ileri sürmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 personele yönelik soruşturma açılması talimatı verdi. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, S.A., F.P. ve R.A. hakkında soruşturma başlattı. 3 personelin ifadesi alınacak.