Siyah İnci 14. Bölüm Fragman

Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege'de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan'ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural'ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal 'ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.



