'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' yarın açıklanacak

ANKARA (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ulusal düzeyde yapılan 5 farklı sivil toplum buluşmaları sonucunda hazırlanan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın yarın açıklanacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, etkin uygulanması için sivil toplum ile iş birliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen sivil toplum buluşmalarının ilki 'kadın' temasıyla 7 Ekim 2021'de Ankara'da yapıldı. Sivil toplum buluşmaları daha sonra 'çocuk', 'göç ve insani yardım', 'engelli ve yaşlı', 'şehit yakınları ve gaziler' temalarında Ankara, İstanbul, Hatay ve Batman'da gerçekleştirildi. 5 farklı temada yapılan toplantılar sonucu sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı.

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