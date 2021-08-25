SİVEREK'TEKİ HAYVAN BARINAĞI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

İlçemizde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla yapımına başlanan hayvan barınağındaki çalışmalarda sona gelindi.

İlçemizde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla yapımına başlanan hayvan barınağındaki çalışmalarda sona gelindi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın göreve başlamasıyla yapımına başlanan sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Siverek-Diyarbakır karayolunda 10 dönüm üzerine inşa edilen modern bakım evinde 4 yazlık ve kışlık barınağın yanı sıra kuduz karantina odaları, ilk kabul binası, rehabilitasyon merkezi ile mini hastane yer alıyor.

Hastane binası içerisinde ameliyathaneler, röntgen odası, klinik tesis, aşılama tesisleri, kısırlaştırma alanları, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu barınakta can dostların daha sağlıklı, hijyenik ve modern bir ortamda tedavi olması hedefleniyor.

Ekim ayında tamamlanması planlanan barınağın yıl sonuna kadar hizmete alınacağı ve tam kapasite çalışacağı bildirildi.

Bölgenin en büyük hayvan hastanesini inşa ettiklerini dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, "Ekim ayının sonuna doğru tesisimiz tamamlanmış olacak. Gelen minik yavrularımızı ilk kabul istasyonumuzdaki tespitin hemen ardından ilgili birime sevki yapılarak tedavisini tamamlayacağız. 2 veteriner hekimimiz sürekli olarak görev yapacak ve can dostlarımız güvende olacak. Ameliyat olacak yavrumuza hekimlerimiz hemen müdahale edecek, ilaç tedavisi gereken can dostlarımız da tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak. " dedi.

Karahan, tedavileri tamamlanarak doğal ortamına salınan sokak hayvanlarının yemlenmesinin ve bakımlarının da rutin olarak sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: Habermetre