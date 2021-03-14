Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu
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Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu

14.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:35
Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Güzelpınar Mahallesinde bazı adreslere baskın düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 3 uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 320 fişek ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu
Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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