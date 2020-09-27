Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

27.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:22
Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Van'dan Adıyaman'a giden Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı minibüs,  yol yapım çalışmasından dolayı yolun tek şeride dönüşen bölgede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Adnan Bozak ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 23:35:45. #1.14#
title