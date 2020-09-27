Siverek'te, şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Van'dan Adıyaman'a giden Adnan Bozak yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı minibüs, yol yapım çalışmasından dolayı yolun tek şeride dönüşen bölgede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Adnan Bozak ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN