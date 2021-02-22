Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı

22.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:49
Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak, tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak, tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden Osman Karak yönetimindeki 63 SA 577 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, Osman Karak ile araçta bulunan Emine Barakizi, Ravzanur Barakazi, Zeynep Barakazi ve Mahmut Karak yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı
Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı
Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı
Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 18:52:07. #1.15#
title