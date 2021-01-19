Siverek'te kar yağışı etkili oluyor
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Siverek'te kar yağışı etkili oluyor

19.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:45
Siverek'te kar yağışı etkili oluyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kırsal bölgelerde yer yer 20 santimetreyi bulan kar, ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Güne kar yağışı ile uyanan Siverekli vatandaşlar kar sevincini yaşarken, bazı vatandaşlar ise parklarda kar topu oynayarak eğlendi.


Siverek'te kar yağışı etkili oluyor
Siverek'te kar yağışı etkili oluyor
Siverek'te kar yağışı etkili oluyor
Siverek'te kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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