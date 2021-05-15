Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
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Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı

Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. 

Olay gece saatlerinde Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Budacı ve Çulcu aileleri arasında  tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Budacı ailesinden Metin (24), Şiyar (22), Şahin (21), Burak (14), Ali (43), Ersin (20), Yusuf (23) ve Sedat Budacı (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı
Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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