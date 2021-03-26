Siverek'te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yaralı bulunan porsuk korumaya alındı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yaralı bulunan porsuk korumaya alındı.
Güvercin Mahallesi kırsalında vatandaşlar, arazide dolaşırken yaralı porsuk buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, porsuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Korumaya alınan porsuğun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN