Siverek'te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı
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Siverek'te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN - Haberler | Güncel
Siverek'te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yaralı bulunan porsuk korumaya alındı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yaralı bulunan porsuk korumaya alındı. 

Güvercin Mahallesi kırsalında vatandaşlar, arazide dolaşırken yaralı porsuk buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, porsuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Korumaya alınan porsuğun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

   


Siverek'te bulunan yaralı porsuk korumaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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