Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi
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Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi

28.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:14
Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. 

Olay, öğle saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler Nusret K.'ya ait müstakil eve tabancayla peş peşe ateş açtı. Silah sesini duyanlar durumu polis bildirirken, saldırgan veya saldırganlar ise kaçtı. Saldırıda tabancadan çıkan kurşunlar ev ile evin altında bulunan işyerine isabet ederek hasara yol açtı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, kimsenin yaralanmadığı olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Siverek'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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