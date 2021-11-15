SİVEREK'TE BETON YOL VE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - Siverek belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede beton yol ve kilitli parke taşı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçede hafta sonu devam eden çalışmalarda altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda, üstyapı çalışmaları kapsamında beton yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ilçenin Bahçelievler mahallesinde yeni yerleşim yerlerinde alt yapı çalışmalarını ardından cadde ve sokaklarda beton dökümü yapılırken, ilçenin Hamidiye mahallesinde ise sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları mesai mefhumu gözetilmeden devam ediyor.

Çalışmalarından dolayı belediye başkanına ve ekiplerine teşekkür eden mahalle muhtarı Abdullah Şenateş; " Mahallemizde ekipler beton yol çalışmalarını sürdürüyor alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda beton yol çalışmaları devam ediyor, ekipler aralıksız çalışıyor emeklerinden dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve ekiplere teşekkür etti.

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