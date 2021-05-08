Siverek'te akraba aileler arasında kavga: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverek'te akraba aileler arasında kavga: 5 yaralı

Siverek'te akraba aileler arasında kavga: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ekili Mahallesi'nde meydana geldi. Göze ve Ayaz aileleri arasında iddiaya göre kız isteme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Salih, Reşat, Seyit, Mehmet ve Nesih Göze kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Salih Uçan Gökhan Töre Metin Oktay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siverek'te akraba aileler arasında kavga: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:05:04. #1.14#

title